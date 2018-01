Infomédiaire Maroc – Le trafic aérien a connu une importante progression au Maroc en 2017, avec une hausse de 11,63% du nombre des passagers ayant transité par les différents terminaux du Royaume, annonce l’Office national des aéroports (ONDA).

“L’année 2017 est une année record pour les aéroports du Royaume qui ont accueilli 20 357 866 passagers, soit une forte hausse de l’ordre de +11,63%”, se réjouit l’ONDA, qui rappelle qu’une évolution à 2 chiffres “n’a plus été atteinte depuis l’année 2010”.

Et à l’exception des segments de l’Afrique et du Maghreb qui ont connu une légère augmentation, les autres marchés ont enregistré de fortes hausses, notamment l’Europe (+12,17%), le Moyen et Extrême Orient (+13,08%), l’Amérique du Nord (+28,02%) et l’Amérique du Sud (+106,23%).

A noter que l’aéroport Mohammed V a dépassé, pour la 1ère fois, la barre des 9 millions de passagers (9 357 427), soit une hausse de +8,6% par rapport à l’année précédente.

La croissance a été plus nette pour les aéroports de Tanger (+26,11%), Fès (+24,93%), Agadir (+15,74%) et Marrakech (+11,96%).Un nouveau record a été également enregistré au niveau du trafic domestique qui a franchi le cap de 2 millions de passagers (2 133 287, +11,23%).

Rédaction Infomédiaire