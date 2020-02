Une Chambre de commerce et d’industrie maroco-congolaise a vu le jour, ce jeudi à Kinshasa, avec comme objectifs d’accompagner les entreprises marocaines et congolaises dans leur développement et “faire connaître davantage les potentialités d’échanges commerciaux et d’investissements” entre la République Démocratique du Congo et le Maroc.



La structure servira également d’intermédiaire entre les professionnels marocains et leurs homologues congolais et œuvrera pour la promotion des relations d’affaires entre ses membres.



Elle “sera vraisemblablement la plateforme idoine pour faire connaître davantage les potentialités d’échanges commerciaux et d’investissements entre nos deux pays”, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, à l’occasion de la cérémonie de lancement.



La Chambre aura également pour rôle d'”élaborer et de fournir des données et des conseils pratiques aux entrepreneurs et opérateurs économiques désirant investir aussi bien au Maroc qu’en RDC”, a souligné de son côté le président de cette Chambre, Yale Seti.



Outre des chefs d’entreprises marocaines et congolais, la cérémonie de lancement de la Chambre s’est déroulée en présence de plusieurs officiels congolais, dont notamment les ministres du commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa, de la pêche, Jonathan Bilosuka Wata, et de l’économie, Acacia Bandubola Mbongo, ainsi que des conseillers du président congolais Félix Tshisekedi