La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et l’association marocaine des acteurs du secteur des énergies renouvelables pour le développement industriel et le soutien à l’entreprenariat vert, Cluster Solaire, ont signé, mercredi, un accord en faveur du développement des technologies vertes au Maroc. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme “Morocco Climate Entrepreneurship”, dont l’objectif est d’accompagner les start-ups à concevoir et commercialiser des solutions dans les énergies propres, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Cette nouvelle convention de financement qui a été signée par Dahlia Khalifa, Practice Manager du Bureau Maghreb de IFC, et Mustapha Bakkoury, président du Cluster Solaire, constitue une étape décisive dans la poursuite de la mise en œuvre de ce programme qui vise à renforcer le développement de l’entrepreneuriat vert au Maroc. La convention vient élargir le périmètre initial du partenariat relatif au programme “Green Business Booster” (GBB) signé le 23 novembre 2018, et permet aussi de doter le programme d’un budget global de 1.128.800 USD.

Après une première phase qui a connu un franc succès, la deuxième phase du programme, porte ainsi sur le renforcement des capacités du Cluster Solaire, et le renforcement du lien de l’écosystème avec les investisseurs étrangers ainsi que la promotion des investissements dans les start-up vertes en vue de créer des emplois tout en aidant le pays à atténuer et réduire les risques climatiques.

Dans ce cadre, le Cluster solaire, en partenariat avec IFC, a organisé jeudi une matinée sous le thème “Quelles opportunités de financement pour les startups au Maroc ?” pour présenter les principaux impacts du programme Green Business Booster (GBB) sur l’écosystème et un retour d’expérience des startups accompagnées.

“Assurer un avenir plus vert dépendra de la réussite d’une transition énergétique inclusive et durable au niveau économique, social et environnemental”, a déclaré Fatimazahra El khalifa, directeur général du Cluster solaire.

Pour sa part, Xavier Reille, directeur IFC pour la région Maghreb a souligné que ce programme s’inscrit dans la stratégie du gouvernement du Maroc pour promouvoir l’entreprenariat et dans le cadre des actions de IFC pour appuyer les écosystèmes de start up à travers l’initiative Maghreb start up network. “La promotion de l’entrepreneuriat vert est une priorité pour IFC au Maroc. Notre ambition est de continuer à soutenir le développement de l’entrepreneuriat vert, qui représente une opportunité pour la création de nouveaux emplois notamment pour les jeunes et les femmes au Maroc”, a-t-il ajouté.

Le programme GBB est soutenu par l’Ambassade de Norvège, la Coopération des Pays Bas, la GIZ (Agence de coopération internationale allemande), la KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) et IFC