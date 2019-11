L’agence Eduniversal vient de dévoiler à Bangkok en Thaïlande son Ranking des meilleurs Business School au monde 2019.

Pour la première fois, une école marocaine est sur le podium. ESCA Ecole de Management est l’école marocaine qui vient d’être classée 3ème Business School en Afrique, après celles de l’American University in Cairo en Egypte et de Stellenbosh University en Afrique du Sud.

Le comité scientifique d’Eduniversal a aussi décidé de décerner 4 palmes d’excellence à ESCA Ecole de Management, une distinction octroyée par Eduniversal à seulement 200 institutions à l’échelle mondiale.

Déclaration :

– ‘‘Une telle distinction confirme notre capacité à transformer les ambitions et les rêves de nos étudiants en réussites personnelles et professionnelles. Elle reconnaît aussi l’une de nos forces, celle de révéler les jeunes talents marocains et internationaux et de les accompagner dans la réussite de leurs études et le développement de leurs carrières’’

Thami Ghorfi, Président de ESCA Ecole de Management