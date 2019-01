Infomediaire Afrique – Un forum d’affaires russo-africain se tiendra en octobre prochain dans la ville russe de Sotchi, a annoncé jeudi la Fondation Roscongress.

Le Forum des entreprises russo-africaines se tiendra en octobre à Sotchi, avec la participation de chefs d’État et de gouvernement, de plusieurs acteurs économiques et financiers d’Afrique et de Russie, de sociétés internationales et d’institutions gouvernementales, indique la même source.

« Le développement des relations est important pour les deux parties, d’autant que la Russie et l’Afrique disposent d’un potentiel économique prometteur leur permettant de réaliser une coopération globale » souligne la même source.

Moscou « fait tout ce qui est nécessaire pour développer les relations bilatérales et multilatérales avec le continent africain », relève Roscongress, ajoutant que cet événement contribuera à l’établissement et au renforcement de relations commerciales diversifiées entre la Russie et l’Afrique.

Rédaction Infomediaire.