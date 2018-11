Infomediaire Maroc – La deuxième édition de la China Trade Week (CTW) Maroc, qui se tiendra du 6 au 8 décembre prochain à Casablanca, offre de grandes opportunités pour booster les échanges sino-marocains, a affirmé, lundi, le directeur international des événements du groupe chinois « MIE Events », Zahoor Ahmed.

Il a expliqué, lors d’un point de presse dédié à la présentation de cet événement, que la CTW constitue une vitrine de produits de haute qualité, précisant qu’elle joue un rôle clé dans l’amélioration des relations commerciales entre le Maroc et la Chine.

A ce propos, Zahoor a rappelé que les deux pays viennent de fêter le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques, ajoutant que la CTW offrira des opportunités et des investissements dans des secteurs d’intérêts communs, y compris l’énergie, l’infrastructure et la technologie.

Le groupe MIE Events, initiateur de l’événement avec le soutien institutionnel des autorités de ce pays, avait indiqué, dans un communiqué, que ce plus grand salon commercial chinois, qui a déjà fait ses preuves aux Émirats arabes unis, au Kenya, en Afrique du Sud, en Éthiopie et au Ghana, a compté, en 2017, plus de 1.400 exposants avec plus de 27.400 visiteurs.

D’après les organisateurs, la première édition, tenue l’année dernière, fut « une expérience concluante, montrant que le Maroc considère, désormais, la Chine comme un pays émergent important et que, de leur côté, les investisseurs chinois sont optimistes quant au potentiel du marché marocain ».

Parallèlement à l’espace d’exposition, China Trade Week Maroc proposera une plateforme B2B qui met directement en contact les opérateurs marocains avec les fabricants, fournisseurs, exportateurs et importateurs chinois.

Rédaction Infomediaire.