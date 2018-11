Infomédiaire Maroc – Le groupe allemand de câblage automobile Kromberg & Schubert a officiellement inauguré ce mardi à Kénitra une nouvelle usine, réalisée pour un investissement de 450 millions de dirhams qui devrait générer plus de 3 000 emplois.

La cérémonie d’inauguration de la filiale de la firme allemande, située dans l’Atlantic Free Zone Kénitra, s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, du ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah, du ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, et du PDG de l’équipementier allemand Hans-Otto Kromberg. Implantée sur une superficie de 27 000 m2, l’usine qui répond aux standards internationaux d’excellence industrielle est spécialisée dans la fabrication des faisceaux électriques utilisés pour équiper l’industrie automobile.

Ce projet s’inscrivant dans le Plan d’accélération industrielle (PAI) permet de renforcer et densifier l’écosystème « câblage » à travers notamment la diversification des acteurs de l’écosystème et la réalisation d’un chiffre d’affaires avoisinant les 20 milliards de dirhams.

L’investissement considéré comme porteur pour l’industrie automobile se traduit par une forte montée en gamme et reflète la détermination de la direction à réponde au mieux aux besoins de ses clients en renforçant sa proximité industrielle, indique-t-on auprès du ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie numérique.

Depuis le lancement de ce projet, près de 40 millions d’euros ont été investis sur le site de Kromberg & Schubert Kénitra, un investissement qui a notamment porté sur le bâtiment, l’achat du matériel technique nécessaire pour la fabrication du câblage automobile et l’aménagement des espaces de travail. Kromberg & Schubert est leader mondial dans la fabrication du câblage et des faisceaux électriques destinés à l’industrie automobile. Sa filiale marocaine, fondée en 2016, compte déjà parmi les acteurs majeurs dans le tissu industriel national.

Rédaction Infomédiaire