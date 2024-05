Le prix KALINE est venu récompenser, à Tigmiza, Imane Bamouss, gagnante du concours des Jeunes Talents de Caftan Week 2024 au terme d’une compétition passionnante entre les huit stylistes finalistes.

C’est une consécration pour la jeune designer qui, entourée de ses proches, gagne son ticket de participation au Grand Défilé Caftan Week 2025 assorti du Prix Kaline et d’un soutien financier d’un montant de 30.000 dirhams.

Initié par la marque dermo-cosmétique de soins haute efficacité des Laboratoires KPH partenaire de Caftan Week 2024, le Prix Kaline vise à soutenir et encourager la nouvelle génération de stylistes qui perpétue cet art ancestral et patrimonial du Caftan tout en l’enrichissant de leur créativité et vision.

Un défi relevé haut la main par l’ensemble des participants, sous l’oeil aguerri de Meriem Boussikouk, Abdelhanine Raouh et SiMohamed Lakhdar, membres du jury. Aux côtés d’Imane Bamouss, Marwa Aboud, Kenza Abousserhane, Mouad Chafai, Yasmine El Jirary, Soumaya Hajjaj, Said Illy et Asmaa Marzouk, ont ravi l’auditoire de leurs créations, en clôture d’une aventure passionnante de plusieurs semaines de mentorat et d’encadrement.