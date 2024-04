L’événement emblématique de la mode marocaine Caftan revient pour sa 24ème édition sous un format renouvelé dans le cadre de Caftan Week.

Organisée par Femmes Du Maroc sous le thème « Maroc, Terre du Caftan », Caftan Week se tiendra à Marrakech du 9 au 12 mai. Cette édition de grand offrira une plateforme d’exception pour mettre en valeur ce riche patrimoine qui incarne l’héritage, la richesse culturelle et le savoir-faire ancestral marocain.

Lors de la conférence, les intervenants sont revenus sur le choix de la thématique « Maroc, Terre du Caftan » qui propose un voyage dans la magnifique épopée d’un habit, autrefois simple et commun, devenu symbole d’une élégance marocaine transcendante.

Une thématique qui ambitionne également de rendre dignement hommage à l’ancrage marocain du caftan dans sa terre millénaire, riche et inspirante.

La conférence a également permis de mettre en lumière le choix d’organiser la Caftan Week 2024 à Marrakech qui est l’une des destinations phares de la mode et de la culture.

Lors du défilé Caftan 2024, moment phare de la Caftan Week, les 16 designers marocains (dont 1 jeune talent) participant à cette édition présenteront des collections innovantes alliant savoir-faire traditionnel et créativité renouvelée. Des collections à travers lesquelles les créateurs sélectionnés sauront surprendre et émerveiller grâce à l’inventivité et l’ingéniosité auxquelles ils ont toujours habitué le public marocain et international.

Un programme riche

Caftan Week ambitionne d’élargir la célébration du caftan à ses multiples dimensions culturelles, historiques, artistiques soulignant le rôle et le rayonnement du Royaume au sein du dialogue créatif mondial.

Ainsi, le programme de cette nouvelle édition exposée lors de cette conférence de presse d’annonce de l’évènement prévoit une exposition exclusive de caftan de collection à travers laquelle l’histoire du caftan sera racontée ; une exposition des métiers artisanaux du caftan, une compétition et défilé de jeunes talents dont le lauréat réservera sa place pour le défilé Caftan 2025. Une master class au profit d’étudiants des instituts de mode et de design est également prévue. Ce programme riche a pour objectif de mettre en lumière tout l’environnement qui nourrit et développe ce précieux héritage marocain du caftan.

Avec ses nombreuses activités, Caftan Week 2024 promet une expérience inoubliable, mettant en avant le meilleur de la mode marocaine dans un esprit d’innovation, d’originalité et d’authenticité et reflétant toute la dynamique et la grande diversité de l’écosystème du caftan marocain.