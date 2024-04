Le portefeuille de BMCE Capital Global Research (BKGR) a enregistré une hausse mensuelle de 1,3% en mars dernier pour renforcer sa performance y-t-d (year-to-date) à +10,76%.

Ce portefeuille a surperformé son benchmark, le MASI-RB, qui a reculé de 0,17% pour ramener ses gains depuis le début de l’année à +7,58%, indique BKGR dans sa publication « Strategy- Mars 2024 ».

Et de préciser qu’en termes de valorisation, le portefeuille de BKGR traite à 19,6x ses bénéfices (contre 17,7x pour le MASI) et affiche un D/Y (Dividend Yield – Rendement du dividende) de 3,3% contre 3,4% pour le MASI. D’après la même source, les valeurs ayant enregistré les plus fortes hausses, depuis la constitution du portefeuille à fin 2023, sont Akdital et TGCC avec +37,1% chacune, et la SNEP (+13,27%).

A contrario, HPS et AtlantaSanad ont évolué en territoire négatif avec des contre-performances y-t-d respectives de -6,75% et -2,36%, fait savoir BKGR qui, en l’absence d’opportunité, n’a opéré aucun remaniement durant le mois de mars.