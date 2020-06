La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a annoncé, ce vendredi, la prise des mesures préventives nécessaires pour la sécurité de ses usagers au niveau de tous ses centres d’accueil.

Ces mesures consistent essentiellement à accueillir les usagers sur rendez-vous via le portail électronique www.cmr.gov.ma ou via l’application mobile “Ma retraite CMR” (Service prise de rendez-vous), indique la Caisse dans un communiqué.

Dans le même contexte, la CMR rappelle à ses usagers les services à distance mis à leur disposition via son portail ou l’application mobile. Il s’agit du service d’accueil à distance “Télé accueil” par vidéo avec un chargé d’information et conseil de la CMR, du service du bureau d’ordre digital pour le dépôt des dossiers, ainsi que d’autres services électroniques qui permettent à l’affilié ou au retraité de consulter sa situation administrative, simuler sa pension et de télécharger des attestations diverses…