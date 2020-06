Ce service permet à l’usager de prendre un rendez-vous pour un accueil par visioconférence avec un chargé d’information et de conseil de la CMR en vue de répondre aux questions des nouveaux retraités souhaitant vérifier leur carrière, simuler leur pension et s’informer sur leurs droits et obligations, relève la même source. Il permet également d’informer les veuves et ayants causes de leur droits et obligations des démarches à accomplir et vérifier la conformité et l’exhaustivité des pièces fournies avant dépôt des dossiers et de satisfaire aux demandes de remise en paiement des pensions suspendues suite aux opérations de contrôle (contrôle de vie, de non remariage de scolarité…), poursuit le communiqué.