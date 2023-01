La Caisse marocaine des retraites (CMR) a procédé, lundi à Fès, au lancement du premier espace libre-service électronique au profit des affiliés.

Inauguré au sein de la délégation régionale de la CMR en présence du secrétaire général de la Caisse, Mohamed El Mokhtar Loutfi, et du secrétaire général de la préfecture de Fès, Abdeslam Freindou, ce nouvel espace permettra aux utilisateurs d’accéder aux attestations les concernant et de suivre leur situation via le site « www.cmr.gov.ma ».

Cet espace est un dispositif d’accompagnement permettant aux affiliés d’accéder aux services de la Caisse sans avoir à se déplacer aux espaces d’accueil, tout en mettant à leur disposition un agent qui sera chargé de les renseigner pendant les horaires de travail. Il s’agit d’une expérience pilote qui sera étendue par la suite aux espaces d’accueil de la Caisse à travers le pays.

Cet espace libre-service électronique a été programmé en 2022, dans la le cadre de la feuille de route stratégique 2022-2024. Ce nouvel espace offre de nombreux services aux usagers en leur apportant assistance et les accompagnant par les fonctionnaires de la CMR dans leur utilisation des services numériques de la Caisse.