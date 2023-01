Les athlètes marocains de tir sportif, en concentration à Rabat depuis le début du mois de décembre, poursuivent leurs préparatifs en prévision de la Coupe du Monde de tir sportif olympique 2023 que le Maroc organise du 11 au 24 Janvier courant, avec la participation de 360 athlètes de 45 pays.

Selon un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Tir Sportif (FRMTS), les athlètes marocains continuent leurs préparatifs sous la supervision du coach italien, Luca Marini, pour entrer en compétition dans les disciplines de tir olympique de Trap et de Skeet.

Les athlètes qui défendront les couleurs nationales lors de cette Coupe du monde, ont été sélectionnés en tenant compte de leurs résultats et scores et de leur état actuel de préparation, afin de se mesurer à l’élite mondiale de tir sportif, précise le communiqué.

La compétition sera extrêmement relevée face aux médaillés olympiques de Tokyo 2020, les détenteurs de médailles de coupe du monde et des champions internationaux et continentaux, ajoute la même source.

Dans la discipline de Trap dames, en plus de Marirhi Yasmina médaille de bronze aux jeux islamiques de Konya 2022 et au Grand Prix de l’Emir du Koweït, deux jeunes athlètes feront leur première entrée dans les compétitions internationales lors de cette Coupe du Monde. Il s’agit de Fatim Zahra Fadil et de Samya Haouzane.

S’agissant de la discipline de Trap hommes, les espoirs seront portés sur Haffari Driss, qui a fait sensation au Championnat Mondial d’Osijek 2022, où il s’est classé au 10ème rang mondial, avec un score de 120/125. En préparation continue, il peut confirmer sa performance lors de cette compétition, en compagnie de 4 jeunes tireurs prometteurs, Alhrras Zouhair, Kaoukabi Jalal, Mesfioui Yahya et Moqtadir Redouane.

Dans la discipline de Skeet dames, Marirhi Ibtissam, championne d’Afrique et première athlète de tir national à se qualifier aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, est une athlète qui progresse, régulière dans ses performances et disposant d’une solide expérience internationale. Cette Coupe du monde sera l’occasion de confirmer les espoirs placés en elle.

De son côté, Nebaloui Mustafa, dans le Skeet Hommes, sera aligné face aux favoris de la discipline.