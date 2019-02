MIFA Equipement et le Groupe Saeplast, leader mondial dans la conception et la production de bacs isolants ont signé, jeudi à Agadir, un partenariat stratégique pour la promotion et la modernisation de la flotte de la pêche artisanale.

Ce partenariat, signé en marge de la 5ème édition du Salon international Halieutis, porte essentiellement sur la mise en place de caissons isothermes de dernière génération, permettant de conserver la qualité du poisson pour une durée plus longue et d’assurer une modernisation et une innovation de l’industrie de la pêche, secteur clé de l’économie nationale.

Dans une déclaration, le DG de MIFA Equipement, Youssef Karam, a expliqué que ces nouveaux caissons, aux normes internationales, permettent d’éviter que les poissons ne soient contaminés avec des hydrocarbures ou autres substances sur la barque ou encore qu’ils se dégradent suite à l’exposition prolongée au soleil.

De plus, ils contribuent à réduire les dépenses du voyage de pêche en préservant la glace pendant plusieurs jours, a-t-il relevé, notant que ces caissons sont également hautement écologiques puisque qu’ils sont faciles à nettoyer tout en respectant l’environnement. Leur utilisation permet aussi d’éviter le rejet, sur mer et en terre, de centaines de milliers de sacs plastiques, a-t-il dit, faisant observer qu’à la faveur de leur qualité et leur praticité, la société peut équiper quelque 3300 barques de pêche artisanale actives en Méditerranée de Tanger à Saïdia.

Ce projet, a-t-il soutenu, s’inscrit dans un des axes majeurs du projet Halieutis, pour la valorisation du produit de la mer et pour le maintien de sa qualité et de sa compétitivité. Il s’agit d’accompagner le secteur de la pêche côtière et artisanale dans sa modernisation, à travers une offre de produits modernes et fiables à des prix abordables et ce, dans le cadre des objectifs stratégiques majeurs du Groupe, a affirmé le responsable.

MIFA Equipement, filiale du Groupe MIFA, est spécialisée dans l’armement pour la pêche professionnelle en distribuant des filets, fils, cordages, flotteurs et autres accessoires pour les pêches artisanale et côtière.

IM