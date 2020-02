L’ONMT met les bouchées doubles pour séduire les TO américains à l’occasion de la Convention annuelle du tourisme (CAT) de l’Etat de Californie, qui s’est tenue du 10 au 11 février, à San Diego (USA).

Invité d’honneur, au côté du Portugal et de l’Espagne, aux travaux du California Outlook Forum qui a réuni près de 800 opérateurs, dans l’Etat de Californie aux Etats Unis, l’ONMT a mis en avant les atouts de la destination Maroc. L’objectif majeur étant d’améliorer la notoriété de la destination, étoffer les échanges avec les décideurs du secteur et booster les performances du Maroc sur le marché américain. L’occasion aussi de partager l’expérience de promotion touristique marocaine.

«Le marché américain fait partie des priorités de l’ONMT. Nous avons enregistré une croissance de 18% en 2018, de 12% en 2019, plaçant ce marché en 5ème position avec 430.000 visiteurs”, a rappelé à cette occasion Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT.

En effet, l’ONMT qui a érigé le marché américain comme marché d’avenir, aux côtés des marchés français, espagnol, allemand, britannique et chinois, ambitionne à travers sa participation à cette grande messe du tourisme de mettre en exergue les qualités et les atouts de la destination Maroc. L’objectif étant de séduire de nouveaux TO américains, de multiplier les relations entre les opérateurs et de capitaliser sur les acquis.

Dans cette optique, Adel El Fakir, a animé une conférence, en présence du président de Tourismo De Portugal, et du directeur général de l’Office du Tourisme de Madrid. Il a rappelé à cette occasion les caractéristiques qui distinguent la destination Maroc, première destination africaine avec 13 millions de touristes en 2019. L’objectif étant de conquérir davantage de touristes en provenance des USA.

Pour rappel, le Maroc dispose de 4 liaisons aériennes directes avec le marché américain. En plus de New-York et Washington, la Royal Air Maroc avait ouvert en 2019 Miami et Boston.

Dès cet été, la capacité aérienne se renforcera avec un nouvel entrant à savoir American Airlines qui va desservir Casablanca en provenance de Philadelphie.

A titre de rappel, le marché américain, représente, un potentiel important pour le tourisme marocain. Les arrivées des touristes américains au Maroc sont passées de 245 000 touristes en 2015 à 430 000 touristes en 2019 soit une croissance de 75% en 5 ans.

A propos du Visit California Outlook Forum :

Visit California Outlook Forum est le premier événement dédié au voyage et au tourisme de la Californie. 800 experts des divers secteurs touristiques se réunissent pour partager leurs expériences et échanger autour des dernières tendances et techniques du marketing et de la promotion touristique