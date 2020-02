Le résultat net de Managem au titre de l’exercice 2019 devrait ressortir déficitaire, prévoit le groupe minier marocain.

“La persistance d’un contexte défavorable des prix à l’international, durant l’année 2019, a nécessité la revalorisation de certains actifs miniers à travers des provisions pour dépréciation. Ces éléments non récurrents ont généré un impact négatif de l’ordre de 350 millions de dirhams (MDH) au niveau du résultat net consolidé du groupe”, indique Managem dans un communiqué.

En effet, le groupe a évolué en 2019 dans un contexte international marqué par une baisse généralisée des cours à l’international de plusieurs métaux, -55% pour le cobalt, -8% pour le cuivre et -13% pour le zinc qui a subi également un doublement des frais de raffinage du concentré à l’international, fait savoir la même source.

Managem demeure confiant dans la solidité de ses fondamentaux et continue la concrétisation de sa stratégie de développement. Pour les métaux précieux, l’année 2019 a, d’ailleurs, connu le démarrage de plusieurs projets à savoir l’usine de traitement des haldes pour l’activité argent SMI, le démarrage de la nouvelle usine pour l’Or au Soudan ainsi que de la construction du projet aurifère Tri-K en Guinée pour une production cible de plus de 3 tonnes métal par an à partir de 2021