La Banque Africaine pour le développement (BAD) vient de signer avec le gouvernement camerounais un accord d’établissement du siège du bureau régional pour l’Afrique centrale de la banque panafricaine à Yaoundé.

Signé par le ministre camerounais des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella et le vice-président de la BAD, en charge du Développement régional, de l’intégration régionale et de la prestation de services, Khaled Sherif, cet accord de siège permet d’améliorer le niveau et la qualité des prestations de services de la banque, le but étant d’accroître significativement l’impact de ses opérations auprès des populations bénéficiaires du continent.

La couverture du Bureau régional s’étend au Cameroun, au Gabon, à la République centrafricaine, à la République du Congo, à la République Démocratique du Congo, à la Guinée Equatoriale et au Tchad.

Pour le vice-président de la BAD, ce bureau régional permettra de renforcer le dialogue avec les pays et les Communautés économiques régionales (CER) et d’accélérer les opérations en matière d’intégration régionale.

« Le nouvel accord signé devrait être un instrument innovant et moderne au service des populations de notre sous-région, grâce à une amélioration de la qualité des projets et un renforcement des capacités des agences de mise en œuvre des projets, des services gouvernementaux et des autres acteurs du secteur », a déclaré pour sa part le ministre camerounais.

A l’instar des bureaux régionaux de la BAD en Afrique australe, de l’Est, du Nord et de l’Ouest, le bureau de Yaoundé vise à rapprocher davantage la Banque de ses Etats membres.