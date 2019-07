Le lancement d’une chaîne électronique, visant à promouvoir la recherche scientifique universitaire et à faire connaitre les réalisations dans ce domaine, est en cours d’étude, a annoncé le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi.

Dans le cadre des évolutions accélérées imposées par la communication numérique, il est nécessaire de penser à mettre en place une chaîne électronique qui jettera la lumière sur la réalité de la recherche scientifique dans les universités, à travers la programmation de rapports et d’entretiens avec les différents acteurs, et qui assurera la couverture des rencontres et conférences scientifiques ainsi que des projets et recherches réalisés par les étudiants, a expliqué Samadi.

Cette initiative qualitative aura des retombées positives sur l’opinion publique en général et sur les étudiants chercheurs en particulier, du fait qu’ils pourront suivre les efforts déployés dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique et le « très haut » niveau des infrastructures disponibles dans les universités marocaines, a souligné Samadi.