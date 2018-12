Infomédiaire Maroc – Vendredi, le vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Omari, avait annoncé que le Congo Brazzaville s’était porté candidat à l’organisation de la CAN 2019. Mais le pays n’a pas tardé à démentir. En effet, samedi sur RFI, Hugues Ngouélondélé, le ministre des Sports et de l’éducation physique, a été sans équivoque.

« Nous sommes à six mois de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations et il ne sera pas possible pour nous de l’organiser avec honneur et dignité. C’est plutôt le contraire, le Congo-Brazzaville ne sera pas candidat. Cela ne sera pas possible, a-t-il indiqué. Un jour peut-être nous serons candidat, avance Hugues Ngouélondélé. Mais pour le moment ce n’est pas au programme de notre gouvernement. Peut-être que l’idée a circulé, mais face à la réalité, nous ne pouvons pas organiser une grande fête comme celle-ci. Nous n’avons pas les structures pour le moment ».

Rédaction Infomédiaire