Le gouvernement égyptien a présenté officiellement ses excuses au Maroc, suite à une erreur constatée sur la plateforme de vente des billets des matches de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, qui a présenté une vidéo avec le drapeau de la rasd dessus.

Dans une déclaration, l’ambassadeur du Maroc au Caire, Ahmed Tazi, a assuré qu' »après intervention auprès des autorités égyptiennes, au sujet de l’erreur constatée sur le site ‘‘Tazkarti’’ réservé à la billetterie de la CAN-2019, j’ai reçu un appel téléphonique du ministre égyptien de la Jeunesse et des sports, Achraf Sobhi, qui a présenté officiellement les excuses du gouvernement égyptien à son homologue marocain suite à l’erreur involontaire que contenait ce portail électronique et s’est engagé à réparer cette erreur immédiatement, chose qui a été faite ».

De son côté, le comité d’organisation de la CAN (Egypte-2019) a présenté ses excuses aux autorités marocaines, à la Fédération royale marocaine de football et au public marocain suite à cette erreur involontaire après l’apparition d’un drapeau non reconnu et d’une vidéo sur le site web « Tazkarti », sans que cela ne soit approuvé par le comité d’organisation de la CAN.

Dans un communiqué, le comité d’organisation de la CAN réitère son « total respect aux frères marocains, au Royaume frère du Maroc, à sa souveraineté et à son symbole national », se disant confiant que cela « ne va nullement impacter la solidité des relations entre les instances sportives des deux pays et leurs grands publics ».