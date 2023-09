Le Maroc a été désigné à l’unanimité pays hôte de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), à l’issue de la réunion des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), ce mercredi au Caire.

La réunion s’est déroulée en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, membre du Comité exécutif de la CAF.

Lors de cette réunion, Lekjaa a présenté le dossier marocain, réitérant l’engagement du Royaume, conformément aux Hautes instructions royales, à consolider la coopération Sud-Sud avec les pays africains, sur la voie de la réalisation de leur développement dans les différents domaines.

Il a souligné, à cet égard, que le Maroc est animé par le souci de contribuer au développement du football africain, relevant que c’est partant de cette conviction que le Royaume s’est porté candidat à l’organisation de la CAN 2025.

Lekajaa a promis un tournoi « sûr, paisible, répondant aux normes internationales et dans les meilleures conditions, garantissant une expérience unique à la fois pour les joueurs, les supporters, les visiteurs et pour les téléspectateurs à travers le monde ».

Le Maroc, a-t-il déclaré, poursuit la modernisation de ses infrastructures sportives, qu’il met à la disposition de l’Afrique, outre l’échange de son expérience avec les pays du continent en matière d’organisation de compétitions d’envergure internationale, à même d’inspirer les générations montantes pour un monde solidaire, juste et tolérant.

Le président de la FRMF a évoqué, en ce sens, les infrastructures développées que propose le Royaume pour l’organisation de cet événement phare du football africain, notamment les stades qui sont conformes aux exigences de la CAF et qui sont prêts à accueillir la compétition, que ce soit à Rabat et à Casablanca qu’à Tanger, Fès, Marrakech et à Agadir.

Il a également fait valoir la haute expérience marocaine en matière d’organisation de grands événements non seulement dans le domaine sportif, mais dans tous les domaines, grâce à un réseau d’infrastructures modernes et développées.