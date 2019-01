􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰜􏰙􏰘􏰗􏰖􏰕􏰜􏰙􏰔􏰓􏰝􏰝􏰘􏰚􏰜􏰒􏰑􏰐􏰏􏰎􏰜􏰍􏰌􏰛􏰋􏰘􏰕􏰘􏰜􏰊􏰘􏰝􏰘􏰉􏰓􏰈􏰚􏰜􏰇􏰓􏰉􏰌􏰛􏰜􏰆􏰉􏰘􏰅􏰚􏰝􏰕􏰚􏰜􏰅􏰚􏰅􏰜􏰝􏰌􏰖􏰄􏰚􏰈􏰈􏰚􏰅􏰜􏰓􏰃􏰗􏰋􏰕􏰋􏰌􏰝􏰅􏰎􏰜􏰅􏰌􏰖􏰕􏰚􏰝􏰖􏰚􏰅􏰜􏰆􏰓􏰉􏰜􏰙􏰚􏰜􏰗􏰌􏰝􏰝􏰚􏰅􏰜Infomédiaire Afrique 􏰆􏰚􏰉􏰂􏰌􏰉􏰃􏰓􏰝􏰛􏰚􏰅􏰜 􏰛􏰌􏰃􏰃􏰚􏰉􏰛􏰋􏰓􏰈􏰚􏰅􏰜- La Guinée a « accepté » d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025, plutôt qu’en 2023, suite au glissement du calendrier après le retrait de l’édition 2019 au Cameroun, a indiqué, lundi à Conakry, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad.

« Je me réjouis de l’acceptation du décalage de l’organisation de la CAN en Guinée pour 2025 et je suis fier que le président de la république de Guinée Alpha Condé ait lui-même accepté le décalage », a déclaré à la presse M. Ahmad après avoir rencontré le chef de l’Etat guinéen dimanche soir.

En 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d’un coup: 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d’Ivoire et 2023 à la Guinée. Or, après le retrait de l’organisation au Cameroun en 2019, la CAF a décidé de procéder à un décalage, attribuant l’édition 2021 à ce pays et l’édition 2023 à la Côte d’Ivoire, ce qui laissait en suspens le sort de la Guinée.

