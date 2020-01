La Conférence Annuelle du Capital Investissement (CACI) de l’Association Marocaine du Capital Investissement (AMIC) se tiendra le mercredi 5 février 2020 à Casablanca.

Pour célébrer ces 20 années d’existence, l’AMIC aura l’honneur d’accueillir Mohamed Benchaâboun, Ministre des Finances, de l’Economie et de la Transformation de l’Administration qui assurera l’ouverture officielle de la 9ème édition de la Conférence Annuelle du Capital Investissement, rencontre de référence pour la communauté des investisseurs en capital et l’écosystème du financement des start-up, PME et ETI.

Ahmed Reda Chami, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental et Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, seront les invités d’honneur de cette manifestation.

Plus de 300 participants, professionnels de l’investissement et professions associées, chefs d’entreprises, investisseurs institutionnels et gestions privées, représentants des pouvoirs publics et leaders d’opinion sont attendus et plus de 20 experts issus d’horizons divers aborderont des thèmes relatifs à l’actualité et aux défis de la profession d’investisseur en capital dans le cadre de 5 panels.