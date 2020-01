L’Ambassade du Maroc à Abidjan pérennise la concertation entre les chefs d’entreprises marocaines implantées en Côte d’Ivoire. Un déjeuner-débat réunissant plus d’une quarantaine de ces responsables a été en effet organisé, mercredi, par la représentation diplomatique du Royaume.

L’idée sous-tendant cette initiative est de réunir, chaque trimestre, le top management des entreprises marocaines opérant en terre ivoirienne pour partager les expériences et discuter des difficultés rencontrées afin de les aplanir, le but étant de renforcer le déploiement des filiales marocaines dans ce pays ami, selon l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani. Il s’agit donc, d’après le diplomate marocain, d’une rencontre éminemment conviviale qui entend asseoir un cadre de concertation régulière et un espace d’échanges pour consolider les liens entre les opérateurs nationaux et la Chambre de commerce et d’industrie marocaine en Côte d’Ivoire et permettre, ainsi, un accompagnement permanent du tissu entrepreneurial marocain.

Via cette initiative, l’Ambassade du Maroc se veut un catalyseur et un vecteur de dynamisation de l’implantation des opérateurs économiques nationaux en Côte d’Ivoire, a poursuivi Kettani.

Par ailleurs, il s’est réjoui de la contribution notable des entreprises marocaines au développement de l’économie ivoirienne, soutenant que la quarantaine de sociétés s’activant dans ce pays ouest-africain totalisent des milliards de FCFA de chiffre d’affaires tout en générant des milliers d’emplois directs et indirects.

Les patrons d’entreprises ayant pris part à ce déjeuner-débat ont loué la pertinence de cette initiative de la représentation diplomatique du Maroc qui permet, selon eux, de discuter de tout ce qui a trait au quotidien des sociétés et filiales marocaines.

A cette occasion, le plan d’action 2020 du “Club RSE Maroc – Abidjan”, une structure à vocation sociale portée par les entreprises marocaines, a été présenté. Il prévoit notamment des actions orientées vers le renforcement de l’offre sanitaire et la protection de l’environnement, entre autres.