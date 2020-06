Intervenant lors de la réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, a mis en exergue les spécificités du marché national des carburants, marqué par la diversité des sources et les lieux d’importation et d’entrepôts de stockage au niveau des ports d’importation à travers le territoire national, ainsi que la multiplicité des acteurs dans le secteur, permettant ainsi de contribuer à augmenter les capacités nationales de stockage, qui s’élevaient à 2,09 millions m3, dont 91% sont liées aux ports.

De même, il a souligné que d’énormes investissements ont été réalisés, en particulier en termes d’amélioration des capacités nationales de stockage et de distribution et d’incitation du secteur privé, dans la mesure où des sociétés privées ont eu le droit d’importer cette matière pour avoir des stocks stratégiques dans diverses régions du Royaume, outre l’actualisation des textes législatifs et juridiques pour accompagner et réglementer le secteur, notant que ces mesures ont permis au Royaume d’atteindre sa sécurité énergétique à même d’assurer l’approvisionnement en produits pétroliers.

Dans ce cadre, des capacités de stockage ont été réalisées avec une capacité de 206.000 m3, nécessitant un investissement d’environ 415 millions de dirhams (MDH) au cours de 2017-2019, et des projets ont été programmés pour mettre en place des entrepôts de stockage de produits pétroliers d’une capacité totale de 992.000 m3, pour près de 3.164 MDH durant 2017-2022.

Il s’agit également d’un projet programmé pour atteindre une capacité supplémentaire de stockage de gaz butane d’une capacité de 200.000 m3 dans des cavités salines, qui devrait être opérationnelle au cours du deuxième sixième de l’année 2023. De même, les capacités de stockage de la société Samir (société marocaine de l’industrie du raffinage) sont sollicitées, en vue d’élargir les réserves.