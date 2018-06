Infomédiaire Maroc – Le Haut-commissariat au plan vient de publier une note concernant l’impact de la variation des cours du pétrole sur l’évolution des prix des carburants au Maroc depuis leur libéralisation.

1. Évolution des indices des prix des carburants et de l’électricité

L’évolution des prix des carburants entre 2007 et 2017 s’est caractérisée par 3 phases principales. La 1ère phase avant 2011 a été marquée par une croissance modérée de 0,4%. La 2ème phase de 2012 à 2014 a connu une hausse moyenne de 8,3% des prix des carburants et la 3ème phase depuis 2015 s’est caractérisée par des fluctuations relativement plus accentuées. Depuis l’année 2016 (date de libéralisation totale) les prix moyens des carburants ont augmenté de 9,1%.

2. Forte corrélation des prix à la consommation du gas-oil aux cours du pétrole

Depuis l’année 2016, les prix à la pompe du gasoil ont poursuivi leur tendance haussière, s’approchant de la barre des 10 dirhams à fin mai 2018, au lieu de 7 dirhams au début de 2016. Avec une capacité de stockage des principaux distributeurs relativement limitée (47 jours) et une raffinerie à l’arrêt, les distributeurs s’approvisionnent à 100% sur le marché international. Les importateurs ont tendance à augmenter

relativement leurs achats quand les prix baissent et réduire leurs importations quand les prix augmentent. Les prix du raffiné sont ainsi déterminés sur les marchés internationaux et les prix à la pompe dépendent du taux de change du dollar et des coûts de revient des importateurs, des distributeurs, du stockage et des marges commerciales.

Les prix à la consommation du gasoil, élaborés par le HCP, deviennent très corrélés à partir de 2016 aux cours mondiaux du Brent (93 %), tandis que leurs variations restent, relativement, moins corrélés (90 %). Les hausses et les baisses des prix du raffiné importé sont répercutées sur les prix interne à la pompe, avec un décalage de 15 jours, mais cependant pas avec la même ampleur. Ce décalage tient compte du temps nécessaire pour le transport, le stockage et la distribution. Les baisses et les hausses des cours des produits raffinés ne se répercutent pas exactement sur les prix à la pompe. Selon les opérateurs du secteur, le prix de vente du gas-oil est constituer de près de 50% du prix d’achat, 35% de taxes et 15% de marges commerciales.

