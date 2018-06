Infomédiaire Maroc – La société ODM (Oncologie & Diagnostic du Maroc), 1er réseau national de soins spécialisés privés fondé et dirigé par Mohamed Elmandjra, élargit son tour de table et annonce l’arrivée de nouveaux partenaires financiers : le fonds anglais Alta Semper associé à un groupe d’investisseurs dont Ashmore Group.

En entrant au capital d’ODM, les nouveaux opérateurs se sont porté acquéreurs des parts précédemment détenues par le groupe émirati Abraaj dans le capital de la société.

Cet apport d’investissements étrangers dans ODM lui permettra de développer de manière soutenue des services de santé accessibles et de haute qualité. Il devrait permettre à la société de poursuivre sa croissance, en créant et en acquérant de nouveaux centres de diagnostic et de soins, afin d’élargir son réseau au Maroc et au niveau régional.

Alta Semper est un gestionnaire de fonds dont la vocation est d’investir des capitaux stratégiques et flexibles sur des marchés de croissance africains ciblés. Il investit spécifiquement dans des activités spécialisées, notamment dans les secteurs de la technologie et de la santé. Dans le cadre de cette opération, Alta Semper s’est associé à Ashmore Group, gestionnaire d’actifs spécialisé dans les marchés émergents et basé à Londres.

Déclarations :

– ‘‘Nous sommes très heureux d’avoir scellé ces nouveaux partenariats qui vont grandement contribuer à notre prochaine phase de développement. La crédibilité et la grande expertise de ce nouveau tour de table en matière de déploiement sur les marchés africains va constituer un atout majeur pour accélérer notre croissance au Maroc et au-delà. Leur présence à nos côtés est une excellente nouvelle pour les patients marocains et africains…’’.

Mohamed Elmandjra, Fondateur et PDG d’ODM

– ‘‘C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous engageons au Maroc aux côtés de l’équipe d’ODM. Nous sommes convaincus que le groupe saura saisir, grâce à son infrastructure de classe mondiale et la qualité de son management, les opportunités d’un marché qui connaît une forte demande de services performants en diagnostic, en radiologie et en oncologie, tant au Maroc que dans les pays voisins’’.

Afsane Jetha, DG Associé de Alta Semper

Rédaction Infomédiaire