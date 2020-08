Dans un communiqué, Carrefour annonce le rachat de 172 magasins Supersol situés essentiellement dans les grandes villes d’Andalousie et autour de Madrid. Le groupe français consolide ainsi sa position de numéro deux en Espagne.



Cet investissement de 78 M€ permet à Carrefour de prendre la contrôle d’une enseigne qui a généré 450 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Les magasins vont changer d’enseigne pour devenir des Carrefour Express, Carrefour Market et Carrefour Supeco. Le concept Supeco a été lancé par le groupe en 2012 en Espagne. A mi-chemin entre l’entrepôt et le supermarché, il cible une clientèle à la recherche de discount. « Cette acquisition contribuera également au développement du e-commerce alimentaire, les magasins devenant à terme de nouveaux points de retrait de commandes » explique le communiqué.



Avec plus de 12 000 magasins répartis dans 30 pays, 320 000 salariés, le groupe Carrefour a généré en 2019 un chiffre d’affaires de 80,7 milliards d’euros. Avant le rachat de Supersol, le groupe « pèse » en Espagne 1 179 magasins pour un chiffre d’affaires de 8 799 M€.