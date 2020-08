La présidente du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fatima El Hassani, a tenu récemment une réunion par visioconférence avec le Haut-Commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim El Hafi, également président de la Fondation de la Maison méditerranéenne du climat (MMC).





Cette réunion, à laquelle ont également pris part des membres du bureau exécutif de la MMC, a été l’occasion pour les deux responsables d’examiner les moyens de mise en oeuvre de la convention approuvée par le Conseil régional durant la session de mars 2018 et portant création et gestion de la Maison méditerranéenne du climat à Tanger, a indiqué le Conseil de la région.







El Hassani a souligné, dans ce sens, que cette convention de partenariat liant les deux parties s’inspire du message royal adressé aux participants à la deuxième conférence des parties des pays riverains de la Méditerranée sur les changements climatiques (MedCOP Climat), tenue en juillet 2016 à Tanger.







La création de la Maison méditerranéenne du climat pour l’ouvrir à l’ensemble des acteurs et porteurs de projets dans le domaine est une initiative constructive et importante pour rassembler les efforts autour d’un seul but à savoir sauver le climat au niveau du bassin méditerranéen, a-t-elle ajouté.







Pour sa part, El Hafi a rappelé les différentes étapes parcourues pour la création et la gestion de la Maison méditerranéenne, faisant savoir qu’une étude a été lancée afin de préparer, en septembre, un plan d’action stratégique et une feuille de route qui déterminent les priorités et les orientations.





Selon le Conseil de la région, El Hafi a indiqué qu’un comité préparatoire sera mis en place pour préparer l’Assemblée générale de la MMC, durant laquelle les statuts, le règlement intérieur et la feuille de route seront approuvés, outre la réélection des membres du bureau administratif.