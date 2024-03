Dans un contexte international particulièrement compliqué et à l’occasion son douzième anniversaire, le Casa Fashion Show 2024 se veut un hommage à la paix et à la diversité ethnique.

« Peace and Love », telle est la thématique retenue par Kenza Cheddadi et son directeur artistique, Hakim Ghorab. Au programme: des défilés pétulants et survitaminés, des couleurs chaudes et des vêtements couture adaptés à toutes les femmes, peu importe leur pays ou leur religion.

Spécialisée dans les robes coutures pièces uniques, amoureuse d’art et de mode, Mae Paris ouvrira le bal tandis que Sara Chraibi, l’une des rares créatrices marocaines à figurer dans le calendrier officiel de la Haute Couture parisienne, clôturera le Casa Fashion Show 2024 en tant qu’invitée d’honneur.

Seront également présents les stylistes d’origine marocaine Ahmed Talfit, Karim Tassi, Siham Tazi Lahlou, Mina Binebine, Nadia Pereira, Ghita Lahrichi, Myriam Bouafi et Mao Lakhdar.

La styliste tunisienne Soraya Jaziri (Soraya Haute Couture) et la sénégalaise Adama Paris seront aussi de la partie, ainsi que les enseignes internationales Elisabetta Franchi et Sara Battaglia chez les Muses Casablanca. L’enseigne marocaine Zilarussi sera le partenaire chaussures de l’événement.

Et parce que le Casa Fashion Show se veut le miroir de notre société. Plurielle, audacieuse et avant-gardiste. Il ne s’agira pas de présenter un simple défilé mais un véritable show combinant mode, musique et danse. Tayc et Matt Pokora seront de la partie en tant que chanteurs pour interpréter des tubes iconiques de leur répertoire, entourés de 30 mannequins internationaux; parmi lesquels Amandine Petit (Miss France 2021), April Benayoum (Miss World France 2021) ou encore les tops models Paula Boluda et Vika Bronova. L’événement sera animé par Inès Vandamme, notamment connue pour sa participation à l’émission « Danse avec les Stars » sur TF1, depuis 2019.

Comme c’est le cas depuis 3 ans, le Casa Fashion Show sera précédé, le jeudi 2 mai 2024, d’un hommage aux jeunes créateurs. Alia et Lamia Lahbabi (Aele Studio), Karima Ellahyani (Itri) et Soraya Jaziri (Soraya Prêt à Porter) dévoileront leur toute nouvelle collection 2024, dans une ambiance intimiste, chaleureuse, et sous les sonorités envoûtantes du célèbre chanteur marocain, Lartiste, notamment interprète du tube à succès « Zarzour ».

Devenu un rendez-vous incontournable, placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, et soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), le Casa Fashion Show s’efforce de mettre en avant Casablanca en tant que capitale internationale de la mode, au même titre que Paris, Milan ou encore New York. L’événement prête main-forte depuis 12 ans à l’Association des Bonnes Œuvres du Cœur dont l’objectif est de redonner un souffle de vie et d’espoir aux bébés bleus.

