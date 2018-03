Infomédiaire Maroc – Le parc Sindibad, plus grand parc de loisirs du Maroc, accueille à partir du 14 mars 2018, une nouvelle attraction, les auto-tamponneuses baptisées ‘‘t’ssatih’’.

Une attraction incontournable que l’on retrouve dans tous les grands parcs internationaux et qui trouve aujourd’hui sa place dans la plus grande destination de loisirs du Maroc. Cette nouvelle attraction a nécessité un investissement de 3 millions de dirhams entre son acquisition et sa mise en place.

Elle a été pensée et installée par les experts du groupe SBF-VISA, un des leaders de l’industrie des attractions et des manèges personnalisés conçus et fabriqués aux normes internationales les plus élevées.

Rédaction Infomédiaire