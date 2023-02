Casablanca a accueilli la première édition des Trophées de l’Assurance. Les acteurs du marché ont reçu des consécrations à cette occasion, dans différentes catégories de la compétition.

La cérémonie des Trophées de l’Assurance a été présidée par Mohammed Fikrat, ancien PDG de Cosumar et Président du GIPSI (Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité industrielle), a été composé un jury qui reflète la diversité des experts de la finance et de l’assurance durant l’année 2022.

Le jury était composé de : Youssef Harouchi, créateur du Cercle de l’innovation, Salah Eddine Mimouni, spécialiste du monde digital, dirigeant de l’agence Richmedia, Adil Hlimi, rédacteur en chef dans l’univers de la finance, et Sophie Hozatte qui représente la FG2A, à savoir la Fédération des Garanties et Assurances Affinitaires, organe français qui accompagne plusieurs entités d’assurance au Maroc.

Dans la zone des Grands Comptes

AXA Assurance Maroc (Compagnie) : Prix Innovation Service pour « Sehassur »

AXA Assurance Maroc (Compagnie) : Prix Coup de Cœur Unités de Compte pour « Optimis Multisupport »

Sanlam Assurance (Compagnie) : Prix Innovation Produit pour « Assurance Continuité Scolaire »

Sanlam Assurance (Compagnie) : Prix Innovation Sociétale pour la fondation Ennajah

SCR – Société Centrale de Réassurance (Réassureur) : Prix Innovation Développement Expertise Technique pour les « webinaires SCR Academy Re »

Dans la zone Marchés

AFMA Group (Courtier): Prix Innovation Technologique pour sa solution mobile

AFMA Group (Courtier): Prix Innovation Service pour sa Hotline

ALPHA Assurances (Courtier) : Prix Coup de Cœur pour son innovation architecturale

ARZ Conseil (Agent RMA) : Prix Innovation Communication Externe pour son Web Info

ASK Gras Savoye (Courtier): Prix Innovation Sociétale pour sa solution micro-assistance

ASK Gras Savoye (Courtier) : Prix du Jury pour son projet Assurance Paramétrique

Assur’Wi – digiassur (Courtier) : Prix Innovation Produit pour TPME Union

Assur’Wi – digiassur (Courtier) : Prix Innovation Relation Clients pour Dayana

CFPA – Edukateam (Ecole d’assurance) : Prix Knowledge pour sa méthode pédagogique finlandaise d’enseignement

EBM Solutions (Plateforme Gestion Santé) : Prix Innovation Insurtech

EPEGA Assurances (Courtier) : Prix Innovation Communication Interne pour sa gestion Covid

Anonyme (Insurtech) : Prix Espoir 2023, sans remise de Trophée en public, car ce nouveau concept est en cours de finalisation. Le Trophée sera remis en privé.

Dans la zone Institutionnelle

ACAPS – Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale : Prix Confiance pour son rôle de régulateur auprès des assureurs et assurés

FNACAM – Fédération Nationale des Agents et Courtiers du Maroc : Prix Innovation Service pour sa communication et organisation du Bureau

FSEC – Fonds de Solidarité contre les Événements Catastrophiques : Prix Innovation Technologique pour sa Modélisation du risque

Bosch Electroménager : Prix Innovation Affinitaire pour son Assurance Extension de Garantie

CNSS : Prix du Jury pour la Généralisation de l’AMO