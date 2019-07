Véritable emblème du Département Store au Maroc, Alpha 55 ouvre prochainement son second magasin à Anfa Place Shopping Center à Casablanca. Occupant une superficie commerciale de 2 000 m2 sur deux étages et doté d’une nouvelle identité visuelle en phase avec la nouvelle stratégie de la marque, ce concept store repose sur une architecture, une sélection tendance et un modèle de vente exclusifs. Le nouveau point de vente est également destiné à créer davantage de proximité avec les clients en les connectant aux opportunités et dernières tendances mondiales.

Déclaration :

– ‘‘Alors que nous sommes engagés dans une transformation profonde de l’entreprise destinée à faire de nous les leaders des articles de la Maison et de la fête, l’inauguration d’un second magasin Alpha 55 marque une étape fondamentale dans l’ambition que nous nous sommes fixée’’.

Mehdi Alj, Directeur Général chez Alpha 55