Le Produit Intérieur Brut (PIB) au Maroc devrait enregistrer une croissance de 3,4% en 2020 au lieu de 2,7% prévue pour 2019, selon les perspectives de l’économie nationale en 2020 présentées par le Haut-commissaire au Plan (HCP), Ahmed Lahlimi Alami.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de la situation économique nationale en 2019 et ses perspectives en 2020, Lahlimi Alami a indiqué que ces perspectives reposent sur un scenario moyen de la production des cultures céréalières, conforté par la consolidation des autres cultures et de l’activité de l’élevage durant la campagne 2019/2020 et supposent également la reconduction de la politique budgétaire mise en vigueur en 2019 et prenant en compte la mise en œuvre de la deuxième tranche de la valorisation des salaires.

Ces perspectives tiennent compte aussi de l’évolution de l’environnement international marqué par le maintien, en 2020, des prix du pétrole à leur niveau de l’année en cours et par une légère amélioration de la demande mondiale adressée au Maroc. Le secteur primaire devrait connaitre une légère hausse de sa valeur ajoutée de l’ordre de 4,6% au lieu d’une baisse de 2,1% qui serait enregistrée en 2019, alors que le secteur non agricole, composé des activités secondaires et des services, dégagerait, de son côté, une croissance de 3,1%, soit presque le même rythme qu’en 2019.

Et concernant le secteur secondaire, il devrait enregistrer globalement une croissance de 3,1%, a-t’il indiqué, ajoutant que le secteur tertiaire devrait réaliser une croissance d’environ 3%, soit le même rythme prévu en 2019.