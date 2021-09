Les Etats-Unis ont réitéré, ce 22 septembre 2021, leur engagement à accompagner l’agenda de réformes du Roi Mohammed VI dans divers domaines, à l’occasion de la visite d’une délégation marocaine inter-agences de haut niveau à Washington.

Le département d’Etat américain a accueilli, ce 22 septembre 2021, la délégation marocaine dans le cadre du “dialogue permanent et de longue date” entre les Etats-Unis et le Maroc sur de nombreuses questions, notamment celle des droits de l’homme, a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué.

Il s’agit de la “dixième réunion d’un dialogue qui se poursuit depuis plus d’une décennie”, a relevé la même source, soulignant que “le Maroc est un partenaire proche des États-Unis”.

A cet égard, le département d’Etat a rappelé que dans le cadre du partenariat qui lie les deux pays, Rabat et Washington discutent “régulièrement” d’une variété de questions, “y compris la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour faire avancer l’agenda de réformes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur des sujets tels que les libertés d’expression et d’association, les réformes de la justice pénale, les droits des femmes et l’égalité des sexes, et la transparence du gouvernement”.

“Dans ce contexte, nous cherchons à identifier des réformes concrètes et réalisables que nous pouvons faire avancer ensemble”, a indiqué le communiqué.

Le département d’Etat a rappelé que les États-Unis mettent en avant les droits de l’homme dans leurs relations avec tous leurs partenaires.