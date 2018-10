Infomédiaire Maroc – La ville de Casablanca lance le Concours «Casa Rues vertes» en vue de sensibiliser les Casablancais à la propreté de leurs rues et de leur donner la possibilité d’améliorer leur cadre de vie.

Ce concours annuel, organisé à l’instar de nombreuses villes dans le monde, tend à la sensibilisation et à la responsabilisation des citoyens afin de s’impliquer dans la gestion de leur quartier et leur ville et à la création d’une dynamique entre les habitants des rues ou des résidences, indique un communiqué de casa Environnement. Trois Prix des Meilleures Rues Vertes et Propres seront ainsi décernés, le 13 octobre courant, par ordre de mérite aux rues ou résidences gagnantes.

Pour cela, les Casablancais peuvent mettre des pots de plantes devant les magasins, les entrées des bâtiments et sur les murs, les balcons, les fenêtres tout en respectant les espaces publics comme les rues et les trottoirs.

Il se veut une opération citoyenne puisque les associations, les coopératives et les groupes d’habitants des rues ou résidences, sont appelés à participer activement à ce verdissement de Casablanca qui permettrait, sans aucun doute, de créer des synergies et d’améliorer ainsi le cadre de vie des Casablancais.

Le Concours est aussi l’occasion pour les arrondissements et les préfectures de s’impliquer au côté des citoyens dans une concurrence positive ayant comme seul objectif l’amélioration de l’image de Casablanca en lui donnant un environnement plus agréable dans tous les secteurs qu’ils soient économique, résidentiel ou touristique.

Rédaction Infomédiaire