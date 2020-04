Qui aurait pu imaginer que des chefs cuisiniers de plusieurs établissements de renom allaient servir un jour des repas à des SDF ? C’est ce qui a été mis en place, seulement quelques jours après l’annonce du confinement obligatoire au Maroc. Au début c’est le gagnant de Masterchef Maroc 2, actuel chef d’un restaurant argentin à Casablanca, qui propose de le faire pour les sans-abris pris en charge par l’association Jood.

“De 50 repas cuisinés le premier jour, ce sont aujourd’hui plus de 500 plateaux qui sont offerts dans des espaces aménagés à Ain Sebaâ, Derb Sultan et Hay Moulay Rachid, mis à la disposition de Jood par les autorités locales. Nous sommes donc 12 chefs cuisiniers, engagés à préparer un bon repas pour des centaines de sans-abri, faisant partie de la population la plus démunis et la plus fragile de Casablanca, en ces temps difficiles“, précise le chef Simo.

Et c’est l’association Jood qui assure l’approvisionnement au quotidien, grâce au soutien de ses différents partenaires et donateurs : Alkursi, Boucherie la source, CAC, Cocotte, Danone, Domaine d’Aghbalou, Entraide Nationale, Fondation BMCI, Fromagerie BEL, Kool Food, L’assiette nordique, Lesieur Cristal, L’hima Labo, Noor Fès, Pain & Cie, Patchi, Pâtisserie Madame Fhal, Sunpack…

Pour soutenir les sans-abris de l’association Jood :

RIB : 022 780 000 041 00 275741 21 74

CODE PAYS : MA

SWIFT : SGMB MAMC

AGENCE : P ANAFE

Les 12 chefs cuisiniers :

Chef Azdin Fathi (Mosaik Clb Casablanca) ; Chef Baya (La table clandestine Casablanca) Chef Hicham Alami (Chef Consultant à Casablanca) ; Chef Khalil (Chef Consultant à Casablanca) ; Chef Masta (oli Casablanca) ; Chef Mohamed Filali (Cuisine Attitude Casablanca) ; Chef Myriam Zahraoui (La table Chergui Casablanca) ; Chef Redouane Mansouri (Sofitel Tour Blanche Casablanca) ; Chef Simo Sajid (Meson Asador Casablanca) ; Chef Tahir Aissaoui (La kitchenette de Thi Hue Casablanca) Chef Tarik Kabbaj (Rouget de l’Isle Casablanca) ; Chef Thierry Papillier (Four Seasons Marrakech) ;

