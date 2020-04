Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale de lutte contre la propagation du Coronavirus insufflé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu

L’Assiste, le Groupe CDG annonce de nouvelles mesures exceptionnelles en faveur des TPME – à travers sa filiale Finéa – et des Associations de Micro-Crédit (AMC) – à travers Jaïda.

1- Mesures exceptionnelles prises par Finéa

Finéa, fidèle à sa mission de faciliter l’accès des entreprises au financement mobilise toutes ses forces en faveur de la TPME marocaine en vue de lui apporter tout le soutien nécessaire durant cette période marquée par les impacts de la pandémie mondiale sur l’économie de notre pays.

Ainsi, Finéa met en oeuvre un ensemble de mesures exceptionnelles visant à faciliter davantage les conditions de montage, la mise en place et le

déblocage des lignes de financement du cycle d’exploitation des TPME qui en feront la demande et après analyse de leur situation :

Délais supplémentaires sur les différentes modalités de financement, pouvant aller jusqu’à 6 mois par rapport aux conditions contractuelles ;

Relèvement de 500 bps des quotités de financement au titre des différentes modalités de crédit « Avances sur marchés nantis » ;

Relèvement de 500 bps des taux des dépassements tolérés dans le cadre des traitements dérogatoires ;

Généralisation des procédures accélérées pour les déblocages des financements ;

Assistance et conseils nécessaires aux TPME afin de leur permettre de traiter au maximum les effets collatéraux de la crise ;

2-Mesures exceptionnelles prises par Jaïda

Jaïda, société de financement des organismes de microfinance au Maroc, adopte elle aussi un ensemble de nouvelles mesures de soutien, d’accompagnement et de financement spécifiques aux Associations de Micro-Crédit (AMC) et au profit des micro-entrepreneurs dans ces circonstances exceptionnelles.

Il s’agit notamment du :

Report des échéances des prêts pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 mois pour permettre aux AMC d’accorder le report de remboursement des microcrédits aux micro-entrepreneurs ;

Financement de la continuité d’activité pour permettre aux AMC d’assurer la continuité des services d’inclusion financière proposés par leurs réseaux de distribution au niveau territorial.

Le Groupe CDG réitère son engagement à mettre à contribution l’ensemble de ses moyens humains, matériels et financiers en faveur de l’effort national, pouvant servir à la lutte contre la propagation du COVID-19 et ses conséquences sur l’économie nationale, tout en assurant la continuité de ses activités et de ses missions de tiers de confiance au service de l’intérêt général et du citoyen.