L’association des diplômés de la grande école de commerce française Essec, Essec Alumni Maroc, va recevoir Dominique de Villepin ce jeudi 19 septembre à Casablanca.

Et à cette occasion, l’ancien premier ministre Français va animer une conférence sur le thème de la « Paix et instabilité en Afrique et dans le monde : comment vaincre les déterminismes ? ».

A noter que cet évènement est organisé en partenariat avec le Groupe Addoha qui, pour rappel, est partenaire de l’Essec dont le campus marocain est localisé sur un des sites du groupe Immobilier, Prestigia Plage des Nations.