La région Casablanca-Settat et son Agence régionale d’exécution des projets (AREP) vont lancer une étude pour la réalisation du Palais des congrès de Casablanca.

Il s’agit de déterminer les conditions techniques et financières du projet. Selon l’AREP, le nouveau palais des congrès ‘‘permettra d’accueillir des manifestations internationales qui ne peuvent actuellement être organisées dans la région, faute d’installations convenables.

Le but étant aussi de renforcer l’attractivité de Casablanca comme destination phare sur les produits MICE (Meeting, Incentive, Conference et Exhibition)’’. Selon l’agence, le nouveau palais des congrès ‘‘devrait faire office de générateur économique pour la communauté locale et régionale, en y organisant des congrès, des conventions, des salons professionnels, des expositions grand public, des réunions et d’autres événements à caractère national et international.

Un objectif important derrière une telle infrastructure serait, certes, d’accueillir des manifestations internationales qui ne peuvent actuellement avoir lieu à Casablanca, faute d’installations convenables. A suivre !