Infomediaire Maroc – Casablanca Finance City (CFC) a initié, hier, son cycle de rapports thématiques en présentant les grandes lignes de sa 1ère publication d’expertise. Réalisée en collaboration avec Mercer, membre de la communauté CFC et leader mondial du conseil en ressources humaines, santé prévoyance, retraite et investissements, cette étude, intitulée ‘‘Human Resources Trends in Africa’’, offre des enseignements précieux sur la réalité et la diversité des pratiques RH en Afrique, notamment concernant la rémunération, les avantages sociaux et la mobilité professionnelle.

La présentation de cette étude entre dans le cadre du développement de l’offre ‘‘expertise’’ de CFC, et ce, en vue de fournir à ses membres des informations de qualité pour faciliter leurs investissements et favoriser le déploiement de leurs activités sur le continent.

Rédaction Infomediaire.