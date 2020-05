Casablanca Finance City (CFC) et Rwanda Finance Limited (RFL) ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir les opportunités d’investissement entre le Rwanda, le Maroc et l’Afrique, et renforcer la coopération à long terme entre les deux pays.

L’accord entre CFC et RFL fournira une plate-forme pour la promotion des meilleures pratiques, à travers lesquelles CFC soutiendra le développement du Centre Financier International de Kigali (KIFC).

Depuis les visites d’État de 2016 entre le Président Paul Kagame et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les relations bilatérales entre les deux pays ont connu un tournant majeur. De nombreux partenariats stratégiques ont été conclus dans des domaines clés, parmi lesquels l’accord de non double imposition et de prévention de l’évasion fiscale.

Le Royaume du Maroc bénéficie d’un emplacement stratégique au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, des fondamentaux macroéconomiques solides et d’une infrastructure de classe mondiale, offrant une plateforme de choix pour le commerce extérieur. Avec des accords de libre-échange couvrant 55 pays, le Maroc donne accès à un marché de plus d’un milliard de consommateurs dans le monde.

Le Rwanda est stratégiquement situé entre l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est, et dessert les marchés commerciaux régionaux tels que le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et la communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Le pays offre un environnement propice aux affaires, une excellente infrastructure et bénéficie d’un leadership solide avec la vision 2035 et 2050 du gouvernement du Rwanda.

KIFC aspire à devenir une passerelle pour les investissements et le commerce transfrontalier dans toute la région de l’Afrique de l’Est et du Centre, et au-delà.

Saïd Ibrahimi, CEO de CFCA, a déclaré : « Nous sommes très heureux de signer ce partenariat entre CFC et RFL. Cet accord nous permet d’élargir notre réseau de partenariats et de partager notre expertise avec d’autres places financières africaines dans une logique de coopération sud-sud. Ce partenariat vient s’ajouter à l’accord que nous avons avec le Rwanda Development Board (RDB) et qui vise à faciliter la conduite des affaires des entreprises CFC opérant au Rwanda. »

Nick Barigye, PDG de Rwanda Finance Limited a ajouté pour sa part : « En capitalisant sur les relations étroites entre nos deux pays, cet accord met l’accent sur l’amélioration du secteur des services financiers. Ceci est conforme à notre objectif de transformer le Rwanda en une économie axée sur les services. »