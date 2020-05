La Fondation De Recherche de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie a mis au point en collaboration avec un comité de médecins composé d’une équipe de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé et d’un médecin militaire du service de santé militaire des FAR, un dispositif médical intelligent distribué de respiration artificielle à modes multiples.

La réalisation de ce prototype a été parrainée par le groupe sucrier marocain COSUMAR et sera destiné à répondre aux besoins des différents centres médicaux recueillant les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Ce respirateur artificiel dont le brevet a été déposé auprès de l’OMPIC est en cours d’homologation par les autorités compétentes et sera produit et commercialisé par une entreprise Marocaine.