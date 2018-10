Infomédiaire Maroc – Kowork, nouvel acteur dans le secteur de la mise à disposition d’espaces de travail, a ouvert à Casablanca son premier espace de bureaux et coworking, proposant des services de bureaux équipés, de salles de réunion, d’espaces de coworking, de bureaux virtuels, de bureaux de secours et de domiciliation.

Kowork propose des solutions innovantes pour entreprises et individus permettant d’avoir des environnements de travail prêts à l’emploi, sans frais d’aménagement et avec une flexibilité totale de la durée d’engagement.

Reda Layt, fondateur de Kowork et précédemment DG de Groupon, explique que « les habitudes de travail et les besoins des entreprises ont changé, et l’offre immobilière doit s’adapter. L’approche traditionnelle, consistant à signer un bail de 3 ans, aménager l’espace et gérer en direct les prestataires de sécurité ou de propreté, est inadaptée pour beaucoup d’entreprises qui préfèrent consacrer leurs ressources en temps et en argent à leur cœur de métier ».

Kowork propose aussi ses services aux propriétaires de biens immobiliers et de plateaux de bureaux : grâce à des modèles de « revenue share » ou de « management », courants dans des industries telles que l’hôtellerie, ces propriétaires peuvent valoriser leurs actifs.

Kowork, qui s’inspire de certains leaders du secteur à l’échelle internationale, a un objectif affiché de devenir un acteur de premier plan à l’échelle africaine. « Nous avons choisi le Maroc pour démarrer notre implantation en Afrique car son potentiel est intéressant. Notre objectif est de développer rapidement notre présence sur les principaux marchés du pays et de continuer notre expansion en Afrique », conclut Reda Layt.

Rédaction Infomédiaire