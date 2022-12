Le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a présidé, jeudi à la zone industrielle Ahl Loghlam à Casablanca, les travaux du Conseil d’Administration de la société Casablanca-Settat pour le développement.

Cette réunion, qui a été marquée par la présence du gouverneur de la préfecture d’arrondissements Sidi Bernoussi, Nabil Kharroubi, du représentant de « Chaabi Capital investissement » (groupe banque populaire), Othman Tajeddine, du directeur de la société de développement régional « Casablanca-Settat pour le développement », Assem Hachem et du directeur de l’agence régionale de l’exécution des projets de la région Casablanca-Settat, Mustapha Amrani, a porté sur la présentation du bilan de Casablanca-Settat pour le développement et les dernières étapes avant le lancement de la zone industrielle ainsi que les perspectives de développement.

Maâzouz a indiqué que la zone industrielle Ahl Loghlam, sise au coeur de Sidi Moumen, permettra de créer 5000 emplois directs et indirects, soulignant que l’état d’avancement des travaux de réalisation de la zone s’élève à 85% à fin novembre 2022.

Il a souligné que ce projet, qui a nécessité un budget de plus de 210 MDH est le fruit d’un partenariat entre la région de Casablanca, Chaabi capital Invesstissement et MCA Morroco, lié par une convention de partenariat avec la région dans la cadre de compact II.

Le président du conseil de la région a, de même, indiqué que cette zone qui s’étale sur une superficie de 10 hectares, comprend de 40 lots industriels d’une superficie variant entre 580 et 1000 M2 chacun, outre 50 bâtiments industriels dont la superficie oscille entre 500 et 900 M2 chacun pour accueillir les sociétés exerçant des activités non polluantes dans le domaine du cuir.

La société de développement régional « Casablanca-Settat pour le développement » se charge de la gestion de la zone industrielle Ahl Loghlam qui permettra d’offrir une infrastructure moderne aux investisseurs dans ce domaine.