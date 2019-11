Plus de 20 000 inscrits et 12 000 visiteurs : Affluence record à la 2ème édition ‘‘Africa Gaming Fest by inwi’’. Durant deux jours, les 23 et 24 novembre courant, plus de 150 joueurs professionnels se sont affrontés lors de 3 compétitions e-sport aux standards internationaux.

inwi, engagé durablement auprès d’un écosystème créatif et innovant entièrement dédié au gaming a offert aux participants, visiteurs et professionnels, une immersion totale et inédite dans cet univers.