La bataille du développement humain commence par l’écoute des citoyens et leur implication dans la recherche des solutions appropriées et la mise en oeuvre des projets utiles, a affirmé le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

« Nous sommes aujourd’hui devant une nouvelle bataille, celle du renforcement des valeurs de citoyenneté et de développement de notre pays, une bataille dans laquelle notre ennemi est le chômage, la pauvreté et la précarité », a indiqué Akhannouch lors d’une rencontre avec les militants RNI de la région de Sidi Ifni et à laquelle ont pris part les membres du bureau politique de ce parti.

Il a ajouté que la finalité de cette bataille est le développement humain, précisant que cette bataille « commence par l’écoute des citoyens dans leurs régions et leur implication dans la recherche des solutions et la mise en oeuvre des projets qui leur sont utiles ».

Akhannouch a relevé que le RNI propose des solutions « pratiques », dont l’initiative « 100 jours, 100 villes » et sa mise en oeuvre « selon les possibilités », invitant les populations locales à exprimer les priorités de leurs villes et à proposer les solutions appropriées.