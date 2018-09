Infomediaire Maroc – Qui a dit que la rentrée scolaire devait être morose et compliquée ? Cette année, le Morocco Mall place la rentrée scolaire sous le signe de la joie et de la bonne humeur…

Pour faciliter la vie aux parents et aux enfants, MOROCCO MALL a tout prévu : fournitures scolaires, vêtements, articles de sports, téléphones, tablettes et ordinateurs, bureaux, accessoires… tout ce qu’il faut pour une rentrée réussie, et à tous les prix, est réuni en un seul lieu…

Mais ce n’est pas tout. MOROCCO MALL a concocté un programme d’animations exceptionnelles, pour faire le plein d’énergie et de cadeaux. Ainsi du 05 au 16 septembre, il se passera toujours quelque chose au MOROCCO MALL, décoré à cette occasion aux couleurs du Back To School…

LE CARTABLE D’OR : une animation unique avec à la clé 50 cartables à gagner, incluant les fournitures scolaires, cours de langues, stages sportifs et de nombreux autres lots. Une possibilité de gagner à partir de 300 DH d’achat en s’amusant à résoudre une énigme à découvrir dans un bus scolaire événementiel qui attend tous les visiteurs sur la place centrale du Mall…

#MOROCCOMALL KIDS FASHION SHOW : le MOROCCO MALL est le rendez-vous de la mode. A l’occasion de la rentrée scolaire, une douzaine de marques présentent leurs nouvelles collections avec un défilé de mode exclusivement Kid’s dans un esprit fun mais très professionnel, sur un catwalk installé sur la place centrale. 2 shows par jours pendant 4 jours (5-8-12-15 septembre), à ne rater sous aucun prétexte pour savoir comment être fashion pour cette rentrée scolaire. L’événement sera animé par Bouchra Charaf icône de l’émission télé « Bonjour les enfants » qui animera le catwalk en compagnie des 24 mannequins en herbe, tous sélectionnés après appel à candidature via les réseaux sociaux. Le backstage est géré par Hind Benyahya.

#MOROCCOMALL KIDS TALENT SHOW : l’expression artistique fait aussi partie de l’apprentissage et le MOROCCO MALL met également en vedette le talent artistique des enfants qui auront l’opportunité de se produire sur scène lors des entractes du Morocco Mall Kids Fashion Show. La sélection des participants sera faite sur la base d’une vidéo relayée sur le digital avec le hashtag #MoroccoMallTalentShow.

ATELIERS KIDS : qui accueillera les enfants dans un espace avec plusieurs activités (coloriage, jeux interactifs …) et de nombreux cadeaux seront distribués aux enfants participants.

ESPACE FOOT : qui offrira 05 Abonnements annuels + une centaine de matchs offerts seront également offerts aux clients du MOROCCO MALL.

L’ESPACE LANGUES ETRANGERES sera également présent pour informer élèves et parents sur les différents programmes proposés. Ils offriront également des cours de langues gratuits.

En septembre, le MOROCCO MALL est le rendez-vous incontournable pour une rentrée réussie. Programme à suivre sur moroccomall.ma et sur les réseaux sociaux.

Rédaction Infomediaire.