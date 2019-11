L’entreprise de conseil et de formation Nexum a annoncé l’installation de son Hub Afrique à Casablanca et l’organisation de son 3ème programme certifiant du 3 au 5 décembre prochain pour préparer les dirigeants à intégrer « le change management » dans l’ADN de leur organisations afin de sécuriser leurs projets de transformations. « Après deux premiers essais positif pendant lesquels Nexum a noté un accueil très favorable de la part de grandes entreprises marocaines notamment Royal Air Maroc (RAM), Crédit du Maroc, Société Générale, le Groupe Sapress-Sochepress…, les dirigeants de la société ont décidé d’installer leur Hub pour l’Afrique au Maroc à partir de cette fin d’année 2019 », fait savoir Nexum dans un communiqué, estimant que cette nouvelle initiative est, à la fois, une marque de confiance dans la dynamique entrepreneuriale nationale et l’ouverture du Maroc sur l’Afrique en tant que Hub qualifiant pour l’entreprise..